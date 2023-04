Jovens portugueses vendem vídeos íntimos: "Não basta estar nu"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:19 Facebook

Quatro jovens portugueses vivem em comunidade e produzem vídeos sexuais para o OnlyFans, serviço de conteúdo por assinatura.

Cátia tem 23 anos, Iara 19 e Inês 23. Daniel Saraiva, de 29 anos, é namorado de Inês e apresenta-se como "manager" das três, com contrato assinado. As jovens produzem todo o tipo de conteúdos. Nudez, masturbação, cenas de sexo explícito.

Interagem com os fãs. Alimentam os seus desejos sexuais. Fetiches por pés e "com fluidos corporais" são dos mais pedidos. Daniel gere as suas "carreiras" nas redes, mas também se junta as elas na criação de conteúdos para a plataforma. Incluindo sexo em grupo.