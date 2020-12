Vacinas falsificadas contra a covid-19 à venda na Internet

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:11 Facebook

Dispara número de sites que comercializam produtos médicos ilícitos para combater a covid-19. Interpol, Europol e PSP lançam alerta sobre perigos de comprar vacinas online.

A pouco mais de uma semana do início da vacinação contra a covid-19 em Portugal e na Europa surgem cada vez mais anúncios de vacinas falsificadas à venda na Internet. Um estudo da Checkpoint Research, empresa internacional especializada em cibersegurança e uma referência no setor da informática reconhecida até pelas autoridades policiais, identificou anúncios que prometem vacinas por cerca de 300 euros. Num relatório agora divulgado revela também que, só em novembro, foram registados 1062 domínios (que dão acesso a páginas que podem ser consultadas) com a palavra vacina. O documento chama ainda a atenção para campanhas de phishing (roubo de dados informáticos) sustentadas na pandemia.

O perigo é tanto, que a Interpol, a Europol e a Agência Europeia do Medicamento (AEM) lançaram alertas sobre as ameaças da compra online de medicamentos para tratar a covid-19. As autoridades portuguesas não registaram qualquer fraude relacionada com a ambicionada vacina, mas o Infarmed reforçou os apelos da AME e a PSP avisou a população de que a vacinação decorrerá somente através do Sistema Nacional de Saúde (SNS).