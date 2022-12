Adolescentes assumiram na PSP a autoria de vandalismo em escola de Carnaxide

JN Hoje às 07:24 Facebook

Dois adolescentes, acompanhados pelos pais, apresentaram-se na esquadra da PSP de Carnaxide e assumiram a autoria dos atos de vandalismo que terão provocado cerca de 150 mil euros euros de prejuízo numa escola de Carnaxide, no passado sábado.

Os jovens, "com 14 e 15 anos, acompanhados pelos respetivos progenitores, comparecerem na Esquadra de Polícia de Carnaxide, assumindo a autoria do ilícito", informa a PSP, em comunicado, esta sexta-feira de manhã.

Segundo a polícia, os atos terão sido praticados por três jovens, "pelo que as diligências prosseguem com vista à cabal identificação" do terceiro suspeito dos atos de vandalismo, que provocaram danos que podem ascender a 150 mil euros na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, no passado fim de semana.

"Foram ainda efetuadas apreensões, designadamente vestuário utilizado pelos suspeitos e artigos escolares que haviam sido subtraídos do interior da papelaria daquele Estabelecimento Escolar", acrescenta a PSP.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as diligências conduzidas pela Divisão Policial de Oeiras, na quinta-feira, resultaram em "apreensões com vista à identificação dos autores do ilícito."