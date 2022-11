Adolescentes tentaram assaltar homem de madrugada no Parque das Nações

Três adolescentes foram identificados pela PSP por serem suspeitos de terem tentado assaltar, de madrugada e eventualmente encapuzados, um homem no Parque das Nações, em Lisboa.

O crime terá acontecido pelas 1.40 horas de domingo, 6 de novembro de 2022, e os rapazes têm entre 14 e 16 anos. Por serem menores, foram entregues aos pais pelas autoridades e sinalizados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

O alerta terá sido dado pelo homem, pouco após o assalto falhado, a uma patrulha da PSP que se encontrava no local, refere esta quarta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Já com uma descrição do trio, os agentes terão ido à sua procura nas imediações. Os jovens acabaram por ser, pouco depois, intercetados e "perentoriamente reconhecidos pela vítima".

"Após revistarem os suspeitos, foram encontrados na sua posse duas balaclavas, posteriormente apreendidas por poderem estar associadas ao cometimento do ilícito em questão", acrescenta o Comando Metropolitano.

Na nota, a PSP refere ainda que, desde o início do ano, foram realizadas no Parque das Nações "mais de uma dezena de detenções por crimes desta natureza". Feitas as contas, dá, em média, menos de duas situações por mês.