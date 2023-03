Advogada que morreu conhecia "todos os apoios e subsídios", diz Previdência

O presidente da Direção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) disse, esta quarta-feira, que a advogada que morreu em consequência de um cancro, na segunda-feira, "tinha conhecimento efetivo" de todos os "apoios e subsídios" da CPAS.

Em resposta às questões colocados na terça-feira pelo JN, Víctor Alves Coelho começou por apresentar as suas condolências "pela trágica ocorrência de forma especial à sua família" e afirmou que, "por respeito à memória da Dra. Joana Canas Varandas e ao luto da família, não devia, nesta fase, acrescentar o que quer que seja."

No entanto, "perante os pressupostos falsos e as considerações incorretas propaladas nas redes sociais", recorda que a CPAS disponibiliza aos seus beneficiários com a situação contributiva regularizada um conjunto de apoios e subsídios.

Admitindo "não conhecer, com absoluto rigor", o caso em concreto, o presidente da CPAS adianta que "a beneficiária tinha conhecimento efetivo de todos os apoios e subsídios e, bem assim, dos requisitos necessários para o efeito e, também, que os pedidos de apoio apresentados à CPAS por todos os seus beneficiários têm o seu adequado tratamento e acompanhamento", garantiu.

Na terça-feira, o JN noticiou que a advogada Joana Canas Varanda tinha falecido vítima de doença oncológica e que, mesmo impossibilitada de trabalhar, continuou a fazê-lo, uma vez que não beneficiou de qualquer apoio à doença nem por parte do Estado nem por parte da Caixa de Previdência para a qual fazia descontos. Era num grupo privado de advogados que lamentava a falta de direitos básicos como proteção na doença ou o efetivo exercício dos direitos de parentalidade.

Num parecer publicado esta quarta-feira, no seu site oficial, a Ordem dos Advogados arrasa a CPAS, acusando-a de limitar-se "a criar a aparência de apoios, sob a capa de seguros, com períodos de carência que impedem uma real e efetiva proteção social."

"É tempo de garantir, por exemplo, que os/as profissionais que se encontrem incapacitados para exercer a sua profissão, porque estão acometidos de uma doença oncológica incapacitante, não sejam obrigados a ter de continuar a trabalhar para garantir seu sustento, sem nada receber a título de apoio na doença ou que tenham de trabalhar logo após o nascimento das suas crianças, pelos mesmo motivos, pois o montante pago que auferem pelo nascimento das mesmas, corresponde praticamente ao valor das contribuições que terão de ser entregues àquela Instituição durante o período em que deveriam estar a gozar da licença de parentalidade", termina.

Bastonária falou em "realidade medieval"

Nas redes sociais, a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, lamentou a morte de Joana Canas Varanda. "Faleceu esta nossa colega, aos 39 anos de idade, com uma criança de meses, sem qualquer apoio institucional e do Estado e sem que a Justiça pudesse 'parar' para a conseguir ajudar" e sem "acesso a uma previdência digna desse nome", escreveu.

Fernanda de Almeida Pinheiro, que enquanto candidata a bastonária propôs a realização de um referendo sobre o caráter exclusivo da CPAS, criticou aquilo que diz ser uma "realidade medieval" vivida pelos profissionais da advocacia. "É ao Estado que compete fazer cumprir a Constituição e não pode continuar a fazer de conta que nada tem que ver com o que se passa com cerca de 40 000 profissionais que são seres humanos como os demais e que escolheram as profissões legais para servir a Justiça. Manter esta situação é denegar a cada um/a deles/as os seus direitos constitucionais de previdência mais básicos", afirmou.