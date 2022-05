Agência Lusa alvo de ataque informático

JN/Agências Hoje às 10:50 Facebook

A agência Lusa foi alvo de um ataque informático nas últimas 48 horas, que está a causar "uma continuada instabilidade no serviço" noticioso.

Num comunicado do presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, explica-se que a Lusa "está a implementar soluções de mitigação", juntamente com os seus parceiros tecnológicos, e "espera solucionar o problema com a maior brevidade possível".

O incidente "já foi comunicado às autoridades competentes", lê-se ainda no texto do administrador da agência, que lamenta "o transtorno causado" aos trabalhadores, clientes e utilizadores dos serviços da Lusa.