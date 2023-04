Alimentava os cães com frangos que eram para militares do Aeródromo de Maceda

"Segundo comandante" do Aeródromo de Manobra 1, em Maceda, mandou comprar 162 quilos de leitão e bebidas que custaram cerca de 12 mil euros.

Com especialidade da Polícia Aérea, o tenente-coronel Francisco Cordeiro esteve colocado no Aeródromo de Manobra 1 (AM1), em Maceda, Ovar, em duas ocasiões: entre agosto de 2002 e maio de 2008; e entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2020 (neste último período, e durante sete meses, na situação de reserva). Mas foi a partir de outubro de 2018 que, segundo o Ministério Público (MP), o oficial terá cometido os 38 crimes de que é acusado.

Atente-se nos dois cães de Francisco Cordeiro, colocados no Centro Cinotécnico do AM1, com direito a tratamento gratuito pela veterinária da base. E que, em dez ocasiões, foram alimentados com frangos provenientes da messe e lá cozinhados e que estavam destinados "a ali serem consumidos pelos militares e pelos trabalhadores civis do AM1".