Arguido do caso Tancos detido em Albufeira por suspeitas de extorsão

João Pais, um dos arguidos no caso do assalto aos paióis de Tancos, foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé por suspeitas de extorsão.

A detenção de "Caveirinha" ocorreu esta quarta-feira, em Albufeira. Os dois casos não estão relacionados.

"Caveirinha" terá tentado, com a ajuda de um amigo, extorquir dinheiro a um homem num negócio relacionado com a venda de um carro num stand de que a família de João Pais é proprietária.

O homem acabou por apresentar queixa e os dois foram detidos. Segundo apurou a GNR, os arguidos são suspeitos de terem tentado extorquir 10 mil euros com recurso a ameaças e agressões físicas.

"Caveirinha" é um dos arguidos no caso do assalto aos paióis de Tancos, em junho de 2017. Estava em prisão preventiva e, como o prazo estava a terminar, foi recentemente libertado devido à pandemia do Covid-19.