ASAE apreende carne, peixe e vegetais estragados em restaurante no Barreiro

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 50 quilos de alimentos estragados num restaurante inserido num complexo industrial, no Barreiro. O estabelecimento foi encerrado.

"Após serem submetidos a perícia, procedeu-se [...] à apreensão de 52,5 quilogramas de géneros alimentícios (produtos cárneos, pescado e vegetais), no valor estimado de 500 euros, por se considerarem 'anormais avariados', em virtude de se encontrarem deteriorados ou com modificações de natureza e qualidade, resultantes do frio e da má conservação", refere esta segunda-feira, em comunicado, a ASAE. Os produtos foram encaminhados para destruição.

Na nota, o organismo acrescenta que foi aberto um processo-crime contra o estabelecimento por "comercialização de géneros alimentícios 'anormais avariados'", pondo em perigo "a saúde pública".

Alimentos foram armazenados sem condições

Além de assegurar as refeições dos funcionários e utentes do complexo industrial onde está inserido, o restaurante dispunha ainda de serviço de "take-away". A sua atividade foi, agora, suspensa pelas autoridades.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", conclui, no comunicado, o organismo.