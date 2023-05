ASAE deteve 32 pessoas por especulação com bilhetes dos Coldplay

JN Hoje às 15:23 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve 32 pessoas suspeitas de especulação de preços com bilhetes para os concertos dos Coldplay realizados nos últimos dias em Coimbra.

Em comunicado emitido ao início da tarde desta segunda-feira, a ASAE informou que a sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC) levou a cabo, "nos últimos meses", uma "operação nacional direcionada para a venda irregular de bilhetes para os concertos da banda britânica", tendo apreendido 56 bilhetes e detido 32 indivíduos que os estavam a comercializar, nas redes sociais, a preços "muito acima" do seu valor facial.

Só nos dias do evento, de 17 a 21 de maio, foram apreendidos 35 bilhetes e detidos 18 indivíduos.

Os bilhetes estavam a ser comercializados nas redes sociais com preços que garantiam margens de lucro até 325 euros.

Todos os detidos foram presentes às autoridades judiciárias, tendo sido aplicadas várias medidas de suspensão provisória do processo, que variaram entre os 4 e 10 meses e/ou pagamento de injunções entre valores de 300 a 600 euros.

No dia 18 de maio, os inspetores da ASAE também intercetaram um indivíduo que "tinha na sua posse uma credencial falsa e fazia-se passar por elemento do staff". "Com esta documentação falsa, procedia à venda de vários documentos de acesso, tendo sido apreendidas 3 credenciais e 4 pulseiras usadas", explicou.

Aquele homem estava em situação irregular no país, pelo que foi entregue à polícia e detido por crimes de falsificação de documento, usurpação de funções e burla contra a entidade organizadora. Depois, foi levado a um juiz, que se decidiu pela suspensão provisória do respetivo processo, libertando-o.

No dia 20 de maio, o mesmo indivíduo voltou a ser detido, pela ASAE. Juntamente com outra pessoa, estava a vender artigos têxteis contrafeitos na via pública. Foram apreendidos a ambos 169 artigos e 155 euros em numerário.