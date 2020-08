Assaltantes de arma em punho em festa ilegal fugiram em carros com marcas de acidentes 

Rogério Matos Ontem às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dez indivíduos que assaltaram de arma em punho uma moradia onde decorria uma festa ilegal com cerca de 20 jovens em Palmela fugiram em duas viaturas com marcas de acidentes. Os relatos, apurou o JN, chegaram às autoridades pelas vítimas do assalto, que descreveram as marcas das viaturas, um Ford Fiesta e um Peugeot 508.

A festa decorreu numa moradia na zona de Arraiados, vila de Pinhal Novo na madrugada de quarta-feira. Os assaltantes entraram na moradia pelas seis horas e assaltaram os jovens que participavam na festa. Foram disparados tiros, mas ninguém foi atingido. Apenas um jovem queixou-se de estar ferido, mas por queda.

Os assaltantes levaram os telemóveis das vítimas e o dinheiro que tinham consigo e colocaram-se em fuga em dois veículos, antes da chegada da GNR. As vítimas, apurou o JN, já formalizaram queixa nas autoridades pelo roubo dos seus pertences. A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada, já esteve no local a segue agora no encalce dos assaltantes, que fugiram na direção de Lisboa.

O alerta foi dado às autoridades pelas 6.30 horas. A denúncia referia terem sido disparados tiros na moradia onde decorria a festa com jovens que o JN apurou serem residentes em Lisboa. À chegada das autoridades, os assaltantes já se tinham colocado em fuga.

O promotor do evento e o proprietário da moradia onde decorreu a festa foram identificados e podem vir a ser multados nos valores entre os 100 e 500 euros, de acordo com o novo regime sancionatório aprovado pelo governo para quem promova este tipo de ajuntamentos. Ambos foram visados no auto de contraordenação da GNR que foi remetido para a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.