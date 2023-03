Afegão mata duas mulheres em centro ismaelita em Lisboa

Duas mulheres morreram após serem esfaqueadas, esta terça-feira de manhã, no interior do Centro Ismaili na Avenida Lusíada, em Lisboa. O atacante é um homem de nacionalidade afegã, que já foi detido pela PSP.

Depois de ser atingido a tiro numa perna pela PSP, o suspeito foi manietado e detido. Está agora a receber cuidados médicos no hospital de São José.

Além das duas vítimas mortais, um outro homem, professor no centro, foi esfaqueado no pescoço e no peito, e transportado ao hospital.

Em declarações aos jornalistas, António Costa disse que ainda era "prematuro" falar das motivações deste crime, reforçando que a PSP está a investigar o crime. "Tudo indica que foi um ato isolado", afirmou, momentos antes de discursar nas Jornadas Parlamentares do PS, em Tomar, distrito de Santarém,

O primeiro-ministro aproveitou o momento para "expressar solidariedade com a comunidade ismaelita e as famílias das vítimas" e enaltecer a "pronta intervenção" das autoridades. Uma linha de polícias impede a entrada no centro, onde a PJ chegou há pouco.

O suspeito é um homem de nacionalidade afegã e os corpos das vítimas ainda estão no local.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as duas mulheres eram portuguesas, muçulmanas e teriam tido desavenças com o agressor. Uma teria cerca de 20 anos e outra estaria na casa dos 40.

As autoridades não descartam a hipótese de se tratar de um ataque com motivações terroristas, porém, pelo facto de haver um historial de conflito entre o homem e as vítimas, a investigação aponta para um ato perpetrado por razões pessoais.

Chegaram entretanto algumas pessoas combalidas, que entraram diretamente para o centro religioso.

O perímetro de segurança no Centro Ismaili, na Avenida Lusíada, foi reforçado com um forte dispositivo policial, que inclui elementos das Brigadas de Investigação de Crimes de Homicídio e também da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ.

Os ismaelitas são a única comunidade muçulmana liderada por um Imã "vivo, presente, manifesto e com descendência direta do profeta Mohamed (Maomé)" - o príncipe Karim Aga Khan IV, "Sua Alteza", para os crentes.

Centro foi inaugurado em 1998, próximo da loja do cidadão das Laranjeiras, a entrada dá para a Avenida Lusíada, uma espécie de via rápida.