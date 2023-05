Casal de idosos alemães assassinado por colegas de casa

JN Hoje às 10:34 Facebook

Um homem e uma mulher, de 54 e 37 anos de idade, terão matado um casal alemão, com mais de 70 anos, com quem residiam em Baleizão, no concelho de Beja. Os suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária.

O duplo homicídio terá ocorrido em meados do mês de abril, mas os corpos só viriam a ser descobertos a 10 de maio, após um alerta do filho das vítimas que não conseguia contactar os pais, residentes na Quinta do Paraíso, em Baleizão.

"Na sequência da investigação desencadeada, foi possível apurar que as vítimas terão sido agredidas através de objeto contundente, pelos suspeitos, com os quais, ao tempo, partilhavam a habitação e cujo relacionamento pessoal se vinha deteriorando", avança a PJ através de comunicado.

O homem de 54 anos e a mulher de 37 anos foram detidos. Serão apresentados a Autoridade Judiciária competente, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação adequada.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Beja.