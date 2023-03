Centenas velaram vítima de homicídio no Centro Ismaili em Lisboa

Centenas de pessoas deslocaram-se esta tarde de sexta-feira ao Centro Ismaili em Lisboa onde decorreu o velório de Farana Sadrudin, uma das duas vítimas de Abdul Bashir no ataque que ocorreu esta terça-feira e que chocou o país.

O funeral da segunda vítima, Mariana Jadaugy, está agendado para este sábado, em Belas, Sintra.

O velório de Farana, 49 anos, contou com um reforço policial à volta do Centro Ismaili, junto à Avenida Lusíada, embora tenha sido afastada a hipótese de o ataque ter sido terrorista. No interior do espaço, amigos, familiares e colegas da mulher de 49 anos prestaram homenagem à vítima.

O cortejo fúnebre partiu depois para o cemitério de Carnide.

Farana Sadrudin, moçambicana naturalizada portuguesa, trabalhava no Centro Ismaili pela Fundação Focus, na integração de refugiados afegãos em Portugal.

Esta noite, decorre o velório de Mariana Jadaugy, na capela do cemitério de Belas, Sintra.