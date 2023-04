Cinco menores identificados por ameaças de massacre em escolas no TikTok

Alexandre Panda Hoje às 15:25 Facebook

A Polícia Judiciária identificou cinco menores de Lisboa, Leiria e Aveiro que propagaram ameaças de massacre em escolas, essencialmente na rede social TikTok. A investigação da PJ apurou que os jovens não tinham noção da dimensão e impacto que as ameaças viriam a tomar.

Nos últimos dias, várias mensagens com ameaças de massacre em escolas sugiram nos ambientes digitais portugueses, com os pais de alunos a admitir proibir os filhos de se deslocarem aos estabelecimentos de ensino.

"Apurou-se que estas situações terão ocorrido na sequência de publicações na rede social Tik Tok, com origem no estrangeiro, onde é feita alusão ao Massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Não foram, no entanto, recolhidos indícios de que pretendessem materializar as ameaças em causa, tudo levando a crer que se tratarão de casos de mimetização de um fenómeno que está a ocorrer, em várias partes do globo", explica a PJ, que identificou cinco menores em território nacional.

Os autores das mensagens são todos menores e a investigação da PJ não recolheu um único indícios de radicalização ou extremismo. "Os jovens assumiram a autoria das publicações, não tendo noção da dimensão e impacto que as suas ações viriam a tomar", adianta ainda a Judiciária.

A partilha de informação entre as autoridades permitiu à Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT) da PJ, recolher, nos últimos dias, as mensagens de ameaças, em vários pontos do país.

Algumas delas foram divulgadas pela PSP, com o diretor daquela Polícia a qualificar os atos como brincadeira de mau gosto.

Apesar de não existirem suspeitas de que as ameaças sejam efetivamente levadas a cabo, a PJ está a investigar todas mensagens com este tipo de conteúdo.