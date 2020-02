Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:59 Facebook

Desacatos ocorreram após a chegada do autocarro do Benfica a um hotel de Vila Nova de Gaia. Vários apoiantes foram identificados pela PSP que, porém, não concretizou nenhum detenção

A PSP foi obrigada a efetuar disparos para o ar para colocar um ponto final nos confrontos entre adeptos do F. C. Porto e do Benfica, ocorridos na noite desta sexta-feira, pouco depois da chegada do autocarro que transportava a equipa encarnada a um hotel de Vila Nova de Gaia. Várias pessoas foram identificadas pela Polícia, mas nenhuma detenção foi feita.

A comitiva do Benfica viajou de Lisboa para o Porto de avião, mas o trajeto entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a unidade hoteleira situada em Gaia foi realizada num autocarro, que seria recebido por mais de uma centena de simpatizantes em clima de festa. Minutos depois, e quando jogadores e equipa técnica já se encontravam no interior do hotel, os adeptos do clube da capital começaram a abandonar o local, mas alguns deles seriam surpreendidos, ainda nas proximidades da unidade hoteleira, por um grupo que, ao que tudo indica, afeto ao F. C. Porto. Gerou-se, então, uma troca de insultos e algumas agressões, que obrigaram a PSP a intervir.

Segundo fonte oficial da Polícia, as Equipas de Intervenção Rápida que integravam o dispositivo de segurança montado para receber o autocarro do Benfica deslocaram-se para o local dos confrontos e terminaram com o conflito entre os apoiantes de ambos os clubes. Tiveram, porém, de realizar alguns disparos para o ar. Com os ânimos serenados, a PSP identificou alguns dos elementos envolvidos nas agressões, mas não chegou a concretizar qualquer detenção.

Tolerância zero

Horas antes destes desacatos, a Polícia tinha garantido, numa conferência de imprensa protagonizada pelo subintendente Cardoso da Silva, que o sistema de segurança montado para o F. C. Porto - Benfica deste sábado terá "tolerância zero" e será "implacável para com situações de conduta violenta e engenhos pirotécnicos". O oficial da PSP descreveu ainda um sistema de segurança "complexo" e "adequado" a um jogo de "risco elevado", que deverá levar ao Estádio do Dragão cerca de 50 mil espetadores, entre os quais 2.600 adeptos do Benfica.

Para além do palco do jogo, a operação de segurança envolve outros pontos da cidade do Porto, como a área junto ao parque de Bonjóia (recolha dos STCP), onde se concentrarão os adeptos do Benfica, que chegarão em 25 autocarros. Estes apoiantes do Benfica irão rumar ao estádio pelas 18 horas, confinados a uma caixa de segurança montada pela Polícia, situação que irá provocar alguns condicionamentos de trânsito.