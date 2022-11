Denunciado ao MP caso de bebé que nasceu morto em casa em Melgaço

O hospital da Unidade Local Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo, denunciou ao Ministério Público (MP) o caso de um bebé, fruto de "uma gravidez não acompanhada", que nasceu morto em casa.

Ao que o JN apurou junto de fonte ligada ao processo, a mãe, uma jovem de 26 anos residente em Melgaço, deu entrada naquele hospital na passada quarta-feira às 18.36 horas, com o parto efetuado e o recém-nascido com "700 gramas de peso" já cadáver.

A mulher foi assistida no serviço de obstetrícia e a situação levantou suspeitas, nomeadamente devido ao facto de a gravidez não ter sido acompanhada, e aquela unidade hospitalar comunicou o caso ao MP, que encetou investigação.

O cadáver do bebé está no Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo onde será submetido a perícias médico legais na próxima segunda-feira.