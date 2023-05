Detido em Luanda homem que tentava viajar com crianças para Lisboa

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola deteve um homem que se preparava para viajar para Lisboa, levando dois menores que apresentaram passaportes que pertenciam a outras crianças.

As três pessoas foram barradas pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, que abordou o angolano, que levava os dois menores, de 15 e 12 anos, e detetou as falsas identidades durante a verificação dos documentos, segundo a Televisão Pública de Angola (TPA).

Segundo um responsável do SME, constatou-se que os passaportes eram verdadeiros, mas pertenciam a outras crianças, indicando que se poderá tratar de crimes de uso ilegítimo de passaporte ou tráfico de seres humanos.

PUB

O homem pretendia chegar a Paris, através de Lisboa, adiantou a mesma fonte.

"Qualquer cidadão que tentar usar um documento fraudulento ou forjar documentação para viajar, através do aeroporto ou outro ponto de fronteira, estamos preparados para essa situação", assinalou o responsável do SME.

O caso foi entregue ao Ministério Público para investigar os ilícitos criminais.

As autoridades vão tentar apurar responsabilidades de outros atores que terão facilitado o esquema e apelam às famílias angolanas para ter "mais cuidados com os processos de viagens de menores".