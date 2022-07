Detido em Portugal homem procurado em França por homicídio

JN Hoje às 09:49 Facebook

A Polícia Judiciária localizou e deteve, na zona Oeste, um homem estrangeiro suspeito de homicídio. A detenção foi feita em cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias de França.

O homem de 46 anos, que é suspeito da prática de um crime de homicídio consumado, em meados de maio, no sul de França, terá esfaqueado várias vezes a vítima pelas costas e fugido, primeiro para Espanha e depois para Portugal, de acordo com um comunicado enviado às redações.

No início deste mês, as autoridades policiais francesas deram conta da possível presença do suspeito em Portugal.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.