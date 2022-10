Detidos por atacarem duas vezes homem à facada e à martelada

JN Hoje às 10:54 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga deteve três homens e uma mulher suspeitos de duas tentativas de homicídio. Os detidos, todos da mesma família, por duas vezes agrediram violentamente um vizinho, tendo este ficado em estado grave nas duas vezes.

As duas situações ocorreram a 13 de setembro e 5 de outubro. Segundo a PJ, gerou-se um conflito físico "após um desentendimento, entre o grupo em que se integravam os agora detidos e um residente no mesmo bairro, na entrada para o bloco onde este último reside". A vítima ficou com ferimentos graves na sequência de um ataque com arma branca e foi hospitalizada. Alguns dos agressores também receberam tratamentos médicos, mas de menor gravidade.

O segundo episódio ocorreu poucas semanas depois no mesmo local. "A vítima foi emboscada pelos mesmos suspeitos e novamente agredida, várias vezes, com arma branca, sendo hospitalizada em estado grave", avança a PJ.

Após diligências, foram detidos três homens, de 16, 21 e 42 anos, e uma mulher, de 39 anos, da mesma família, todos suspeitos da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, com utilização de arma branca.

Os detidos serão apresentados às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.