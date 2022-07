Dez adeptos do Celta e polícias feridos em confrontos em Braga

Adeptos do Sporting de Braga e do Real Celta de Vigo envolveram-se em pancadaria, na noite de sexta-feira, obrigando a PSP de Braga a dispersá-los com cassetetes e tiros para o ar. Dez adeptos e vários polícias necessitaram de receber tratamento e dois adeptos do Braga foram detidos.

Fonte policial disse ao JN que um dos agentes, atingido por uma pedra, recebeu tratamento hospitalar.

Tudo aconteceu antes do jogo particular entre os dois clubes, e começaram em grupos de jovens do Celta que se juntaram junto à porta de entrada dos jogadores e dirigentes do SCBraga, no Estádio Municipal, tendo sido dispersados pela PSP. Nessa altura, os de Braga viraram-se contra os galegos, originando desacatos vários. Foram, também, obrigados a abandonar a zona.