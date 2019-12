T.R.A. Hoje às 12:23 Facebook

Dois homens foram baleados junto à porta de uma discoteca na Avenida Brasil, Foz do Douro, no Porto, às oito horas deste sábado. Ainda não são conhecidos os motivos. PJ está a investigar.

Ao que o JN apurou, as vítimas deram entrada por meios próprios no Hospital de Santo António, no Porto, em estado grave.

A Polícia Judiciária tomou conta do caso. Ainda não são conhecidos os motivos para o sucedido.