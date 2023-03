Dono do grupo Impala detido por fraude milionária

Jacques Rodrigues, de 83 anos, dono de revistas como a "Nova Gente", "Maria" ou "TV 7 Dias", foi esta quinta-feira de manhã detido pela Polícia Judiciária (PJ). Em causa está uma fraude do grupo empresarial, que tem dívidas avaliadas em 100 milhões de euros. A PJ sublinha que está a investigar "um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas".

O empresário é suspeito de crimes relacionados com a insolvência dolosa de sociedades, através da adulteração de elementos contabilísticos em prejuízo de diversos credores, incluindo trabalhadores, fornecedores e o Estado.

Durante uma operação denominada "Última Edição" a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou 32 buscas (oito domiciliárias e as restantes não domiciliárias, incluindo a empresas com atividade no domínio da Comunicação Social, quatro em sociedades/gabinetes de Revisores Oficiais de Conta e uma em escritório de advogado​​​​​) em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Funchal, tendo sido detidas quatro pessoas e 10 foram constituídas arguidas.

A PJ recolheu elementos relacionados com "suspeitas de atividades criminosas fortemente indiciadoras da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos", sublinha a Judiciária.

A "Última Edição" teve a colaboração de diversas Unidades Nacionais, Departamento de Investigação Criminal da Madeira e, ainda, com o apoio pericial da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, da Polícia Judiciária, integrando mais de uma centena de investigadores criminais e peritos, para além de magistrados judiciais e do Ministério Público.

"Acresce", revela a PJ, "a forte indiciação do desvio de valores com origem nas estruturas societárias, para fora do território nacional, num montante global que ascenderá a largas dezenas de milhares de euros.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para realização do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, visando a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.