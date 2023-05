Uma lancha rápida com haxixe a bordo foi encontrada encalhada, esta quinta-feira, num banco de areia no Rio Guadiana, frente a Vila Real de Santo António, no Algarve.

Militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR estão no local e aguardam pela subida da maré para rebocar a embarcação para terra.

Até ao momento, não foram efetuadas detenções.