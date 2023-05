Escutas indiciam acordos entre PS e PSD para contratar "boys"

A investigação criminal do chamado caso "Tutti Frutti", que começou em 2016 e ainda não resultou em qualquer acusação, permitiu recolher indícios de que o PS e o PSD terão firmado vários pactos políticos na Grande Lisboa, antes e depois das eleições autárquicas de 2017, sobre a constituição de listas de candidatos, a formação de maiorias políticas em juntas de freguesias e a contratação de "boys".

Grande parte destas suspeitas foram noticiadas em junho de 2018, quando a Polícia Judiciária e o Ministério Público avançaram com cerca de 70 buscas, visando inclusivamente as sedes nacionais do PS e do PSD, mas foram reavivadas, na terça-feira, por uma reportagem da TVI/CNN, que pôs debaixo de fogo os ministros das Finanças, Fernando Medina, e do Ambiente, Duarte Cordeiro.

"Obviamente, mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do doutor Fernando Medina e do doutor Duarte Cordeiro", reagiu o próprio primeiro-ministro, António Costa, na Assembleia da República. Duarte Cordeiro afirmou que as suspeitas levantadas são "falsas e caluniosas", garantindo: "em 2017, o PS não celebrou qualquer entendimento com o seu adversário". Costa desafiou ainda o MP: "Se a justiça tem algum caso que desconheço que tenha - não tenho acesso à mesma informação que a TVI tem -, a justiça que exerça as suas funções, eu exerço a minha".