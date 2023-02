Estado falha na proteção de denunciantes internos

Lei obriga a criar canal seguro para denunciantes. Em alguns ministérios e organismos da Justiça, não existem ou carecem de confidencialidade.

Oito meses depois de o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) ter entrado em vigor, nem todas as entidades do Estado obrigadas por lei a ter pelo menos um canal de denúncia interna dispõem desta funcionalidade com as características exigidas. Nalguns casos, a ferramenta está ainda a ser operacionalizada. Noutros, estão a ser usados contactos gerais de correio postal e eletrónico para a receção das participações. A Justiça é uma das áreas em que os atrasos são mais evidentes.

O presidente da Transparência Internacional Portugal, Nuno Cunha Rolo, fala, ao JN, numa "mentalidade de fazer as coisas para não estar em falta", sem atender à sua "boa implementação" (ler texto ao lado).