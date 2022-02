Estudante queria ser primeiro assassino em massa português

Alexandre Panda, Inês Banha, Joana Amorim, Roberto Bessa Moreira e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 01:05, atualizado às 01:10 Facebook

O estudante universitário, de 18 anos, detido ontem por estar, alegadamente, a preparar um atentado terrorista, hoje, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa queria imitar os massacres que acontecem nos Estados Unidos da América (EUA) e tornar-se o primeiro assassino em massa português.

João, natural da Batalha e aluno do 1.º ano de Engenharia Informática, foi surpreendido pela Polícia Judiciária (PJ) em casa, nos Olivais, em Lisboa. Na sua posse, tinha facas do mato e uma besta (flecha) que queria usar para matar os colegas com quem se cruzasse esta manhã. Em vez disso, o jovem, sem problemas psicológicos diagnosticados, será apresentado a tribunal no Campus de Justiça de Lisboa, para aplicação de medidas de coação, após ter passado a noite no estabelecimento prisional anexo à sede da PJ, em Lisboa. Está indiciado por posse de armas proibidas e terrorismo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o alerta foi dado às autoridades portugueses pelo FBI, a polícia federal dos EUA, depois de esta ter recebido uma denúncia anónima de um utilizador da Deep e/ou da Dark Web, uma espécie de submundo da Internet, inacessível à generalidade das pessoas, e onde o estudante universitário terá anunciado que iria levar a cabo um atentado contra os colegas de faculdade.