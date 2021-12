Falha de eletricidade no tribunal atrasa audiência de Rendeiro

Rita Salcedas Hoje às 07:34, atualizado às 07:53 Facebook

Uma falha de luz no tribunal onde estava previsto que João Rendeiro fosse presente esta quarta-feira de manhã está a atrasar a audiência. Ainda pode conhecer hoje as medidas de coação.

Depois de a primeira audiência judicial ter sido adiada por duas vezes, João Rendeiro - detido na semana passada na África do Sul - deveria ser presente esta quarta-feira ao Tribunal de Verulam, na cidade de Durban, às 9 horas (7 horas em Portugal continental), mas uma falha de eletricidade voltou a atrasar o processo.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) já foi transportado para a esquadra de Durban Norte, a 18 quilómetros do tribunal, onde passou duas noites, antes de ser transferido para o estabelecimento prisional de Westville. Voltará a ser seguir para o tribunal, quando a situação estiver regularizada, devendo hoje ficar a saber se o juiz o mantém na prisão ou lhe concede a liberdade a troco do pagamento de uma fiança.

Ao JN, June Marks, advogada de Rendeiro, disse que vai alegar que a detenção do ex-banqueiro foi ilícita e que o cliente tem todo o direito de abandonar a cadeia. Mas adiantou que já está a preparar um recurso se o juiz decidir mantê-lo preso.

Na terça-feira, depois de ter sido informado de que a primeira audiência após a sua detenção tinha sido novamente adiada (o mesmo tinha acontecido na segunda-feira), Rendeiro disse aos jornalistas, de forma categórica, que não vai regressar a Portugal.