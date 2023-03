Falsos médicos e construtores simularam compra de carros de luxo e venderam-nos

Mariana Rebelo Silva Hoje às 10:38 Facebook

Grupo de 17 arguidos vai ser julgado por falsificar documentos bancários para se apoderar de automóveis de gama alta que estavam à venda na Internet.

Os suspeitos fizeram-se passar por médicos e construtores civis, "com uma situação financeira abastada", ao responderem a anúncios, feitos na Internet, de automóveis de gama alta usados. Depois, simularam os pagamentos, por transferência bancária, e revenderam as viaturas, a preços de saldo, em Espanha. Mas as burlas foram investigadas pelo Ministério Público, que já acusou 17 homens de um total de 133 crimes. O arranque do julgamento está marcado para quarta-feira, 8 de março, no Tribunal de Viseu.

Segundo a acusação, os arguidos, com idades entre 22 e 50 anos, estabeleceram contacto com as vítimas, em sites de venda de carros, e usaram documentos de identificação e bancários falsos para comprarem automóveis, nomeadamente das marcas Ferrari e Porsche, avaliados em centenas de milhares de euros. Os pagamentos eram simulados através de transferências bancárias fictícias, mas, até que os proprietários se apercebessem de que não tinha entrado dinheiro nas suas contas, o registo de propriedade dos automóveis era alterado.