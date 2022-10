Filho deixa cadáver da mãe em decomposição durante meses para receber pensão

Alexandre Panda e Fernando Pires Hoje às 18:26 Facebook

O cadáver de uma mulher, de 70 anos, foi descoberto, na manhã desta sexta-feira em Mirandela, em avançado estado de decomposição. O filho da vítima foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, por ocultação de cadáver. Tudo indica que o homem não terá sinalizado a morte às autoridades, há vários meses, para receber a pensão da progenitora. O caso está a chocar a comunidade de Mirandela.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foram vizinhos que alertaram as autoridades. Havia vários meses que não viam a mulher - auxiliar de ação médica no hospital de Mirandela aposentada há dez anos - nem tinham notícias dela e foi chamada a PJ de Vila Real para averiguar a situação. "Não tenho noção do tempo que já não via a senhora, mas certamente há mais de um ano", garante uma vizinha da vítima, que não se quis identificar.

Foi então descoberto o cadáver da vítima, que foi removido pelos bombeiros de Mirandela. A mulher vivia na habitação com o filho, de 50 anos, num local afastado da cidade e onde existem poucas casas em redor. Trata-se de um indivíduo que tem antecedentes de consumos de droga.

Ainda segundo apurou o JN, as autoridades começaram a investigar e terão recolhido prova bastante para indiciar o filho por ocultação de cadáver. A investigação irá agora apurar se, de facto, o homem se aproveitou da morte da mãe, sem dar conhecimento às autoridades para receber a pensão de reforma.

A autópsia irá determinar as circunstâncias da morte e deverá esclarecer se a mulher faleceu de causas naturais ou se houve intervenção de terceiros.