Fraude fiscal de milhões com ouro vendido no tempo da troika

Rede de empresários causou prejuízos ao Estado de 24 milhões de euros. Líder chegou a ter 20 lojas espalhadas pelo país.

Passaram mais de 64 milhões de euros de faturas falsas e prejudicaram os cofres do Estado em 24 milhões em impostos, no tempo da crise em que as lojas de compra e venda de ouro abriam como cogumelos. Mas a rede de 16 empresários, liderada por um indivíduo residente na Maia, acabou recentemente condenada pelo Tribunal de Matosinhos, que obrigou a maioria a devolver os milhões, para poderem beneficiar de penas suspensas. Só os dois principais arguidos foram sentenciados com penas de prisão efetiva, de dez e de cinco anos.

Nos anos da troika, as exportações de ouro batiam recordes e o negócio milionário da compra e venda de ouro usado tinha lojas em todo o lado. Só o principal arguido, Manuel Reis, hoje com 67 anos, chegou a abrir 53 estabelecimentos. O homem, que foi detido em 2012, numa megaoperação da Polícia Judiciária e da Direção de Finanças do Porto, é o arguido agora condenado a dez anos de prisão por fraude fiscal qualificada e branqueamento. Está em liberdade e ainda pode recorrer para o Tribunal da Relação do Porto.