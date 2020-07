GNR e Fisco fazem buscas nos mercados grossistas por fraude de 7 milhões

Alexandre Panda e T.R.A. Hoje às 08:57, atualizado às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Ação Fiscal da GNR e a Direção de Finanças do Porto estão a realizar cerca de 150 buscas em todo o país para desmantelar um esquema de fuga ao Fisco. Já há seis detidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, pelo menos duas grandes marcas nacionais de comércio alimentar grossistas estão a ser visadas nas buscas, realizadas pela GNR e Fisco sob orientação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

Em causa estará um esquema de faturas fictícias, que permitiu a vários empresários adquirir mercadoria aos grossistas sem IVA. Ao que o JN conseguiu apurar, a rede internacional, encabeçada por dois cidadãos paquistaneses, compraria várias mercadorias a estabelecimentos grossistas nacionais. Depois, revendia as mercadorias às mesmas unidades a preços abaixo de custo, pois apropriava-se ilegalmente do valor do IVA.

Os empresários que montaram o esquema terão criado diversas empresas tanto em Portugal como no estrangeiro na tentativa de dar alguma credibilidade contabilística ao esquema e assim enganar o Fisco português.

O Estado terá sido lesado em cerca de 7 milhões de euros.

As buscas envolvem 250 elementos estão a decorrer por todo o país em vários estabelecimentos comerciais grossistas.

Há ainda sete buscas a decorrer em Espanha em colaboração com a Europol.