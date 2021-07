GNR desmantela estufa de canábis e detém suspeito de tráfico

Teixeira Correia Hoje às 16:07 Facebook

Militares da GNR de Mértola desmantelaram, este domingo, uma estufa de canábis e detiveram um homem, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

No interior de uma vivenda isolada no Monte do Outeiro, no lugar de Vale de Açor de Baixo, concelho de Mértola, os militares apreenderam 600 pés de canábis plantados em vasos individuais e de tiveram um cidadão ucraniano, de 25 anos, suspeito de manter a plantação, numa habitação transformada em estufa.

Segundo apurou o JN, além de deter o homem e levarem as plantas numa viatura da GNR, os militares desmantelaram a estufa. "Há muito que se percebi que havia algo de ilegal na habitação. Agora ficamos mais descansados", disse um morador daquele lugar, que não quis identificar-se.

Esta foi a maior apreensão de canábis feita no concelho de Mértola. O suspeito vai aguardar, sob detenção da GNR, a apresentação em tribunal, na segunda-feira, para primeiro interrogatório judicial a fim de conhecer as medidas de coação.