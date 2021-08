GNR parte vidro de carro para salvar cães desidratados

JN Hoje às 14:24 Facebook

Militares da GNR tiveram de arrombar uma viatura para resgatar dois cães que se encontravam fechados no interior de um veículo ao sol, em Porto Covo. As proprietárias foram indiciadas pelo crime de maus-tratos.

A GNR de Santo André foi alertada para dois cães que se encontravam trancados dentro de um automóvel ao sol, com sinais de desidratação, na localidade de Porto Covo. Os militares foram para o local e chamaram o veterinário municipal.

Após a avaliação da situação, decidiram partir o vidro do veículo para assim poder resgatar os animais em perigo.

Os cães foram transportados para a clínica veterinária para observação. As proprietárias dos animais foram constituídas arguidas pelo crime de maus-tratos a animais de companhia.

Cuidados a ter com animais nos dias de calor

Um dos cães em desidratação resgatados pela GNR

A Guarda Nacional Republicana relembra que, quando a temperatura aumenta, é preciso ter alguns cuidados com os nossos animais de companhia, aconselhando o seguinte:

- Não deixe o seu cão no interior do automóvel. De verão, as temperaturas são altas, que tornam o interior do automóvel insuportável;

- Evite passear com o seu cão em horas de muito calor, faça-o durante a manhã e à noite, evitando o período de calor, entre as 11h e as 17h00, quando as temperaturas estão mais elevadas;

- Tenha sempre disponível água limpa e fresca;

- Deixe o seu animal de companhia SEMPRE com acesso a uma sombra;

- Limite o exercício em dias quentes.