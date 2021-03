Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:44 Facebook

Confrontos entre a PSP e cerca de 30 moradores do Bairro dos Navegadores, em Oeiras, terminaram, na madrugada desta terça-feira, com a detenção de três homens. Todos estão indiciados por agredirem polícias, que foram forçados a disparar uma shotgun para dispersar a multidão que tentava impedir as detenções.

O caso ocorreu já depois da 1 hora, quando um grupo de 30 pessoas se juntou nas ruas do bairro. O ajuntamento, ilegal durante o estado de emergência em vigor, levou os moradores a alertar a PSP, tanto mais que um dos elementos do grupo passou largos minutos a gritar em plena rua, prejudicando o sossego que quem tentava dormir.

Ao local chegaram, em primeiro lugar, dois agentes que foram agredidos logo que abordaram o grupo. Mesmo assim, ainda tentaram deter um dos indivíduos, mas foram, de imediato, atacados pelos restantes convivas, muitos dos quais familiares do homem que estava prestes a ser detido. Cerca de 30 pessoas, refere fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, impediram a detenção, retirando o suspeito da proximidade dos agentes.

Nos instantes seguintes, chegou ao Bairro dos Navegadores o reforço policial, composto por várias patrulhas e Equipas de Intervenção Rápida. Os polícias tentaram, então, controlar a situação e proteger os colegas que tinham acabado de ser agredidos. No entanto, também eles foram atacados com o arremesso de pedras, garrafas e troncos de madeira. O cenário de violência obrigou a PSP a disparar para o ar bagos de borracha através da shotgun e só com recurso a esta arma foi possível deter três homens e dispersar a grupo.

Os detidos passaram a noite nas celas da PSP e serão, durante esta terça-feira, levados ao tribunal para serem interrogados pelo juiz de instrução criminal. No final, ficarão a saber qual a medida de coação aplicada.