Guardou cadáver do pai em casa durante 15 anos

Filha, com cerca de 70 anos, terá falecido há um mês. Vizinhos alertaram autoridades para "cheiro nauseabundo" da habitação em Linda-a-Velha.

Durante cerca de 15 anos, uma mulher guardou o cadáver do pai, deitado na cama de um apartamento, em Linda-a-Velha, Oeiras, onde ela também faleceu, há cerca de um mês. Os dois corpos, em avançado estado de decomposição, foram domingo descobertos porque os vizinhos queixaram-se de um "cheiro nauseabundo" proveniente do apartamento. A Polícia Judiciária está a investigar.

O alerta foi dado às 14.50 horas. Chamados pelos vizinhos do prédio situado na Avenida de Tomás Ribeiro, em Linda-a-Velha, os bombeiros do Dafundo acorreram ao local para uma abertura de porta. Lá chegados, os operacionais depararam-se com os corpos de duas pessoas "em avançado estado de decomposição".