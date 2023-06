Homem com deficiência sodomizado com ferro quente por ter roubado um pão

Alexandra Barata e Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:36 Facebook

Um sexagenário com uma deficiência mental está internado nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes, em "estado grave", após ter sido violentamente agredido, há perto de duas semanas. A vítima foi sodomizada com um ferro quente depois de ter furtado um pão de uma padaria.

Fonte hospitalar confirma que, na sequência das agressões, o homem "correu risco de vida, pois ficou sem reto e o ânus teve de ser reconstruído" cirurgicamente. Embora já tenha saído do coma, o seu estado de saúde continua a inspirar cuidados e "vai ficar com sequelas para o resto da vida".

Além de ter sido sodomizada, a vítima ficou com lesões graves na zona entre os joelhos e a cintura, devido às agressões, a que terão assistido pessoas da aldeia onde vive, sem que ninguém o socorresse. A mesma fonte revela que a Polícia Judiciária já realizou perícias e que, apesar de ser um crime público, os pais também vão apresentar uma queixa-crime.

Com défice cognitivo e transtornos psiquiátricos, o homem terá ainda uma compulsão alimentar que o leva a furtar pão com frequência. Contudo, pelo que o JN apurou, "é uma pessoa integrada na comunidade e sem qualquer tipo de maldade". O incidente terá decorrido em Paço da Comenda, Tomar.