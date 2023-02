Homem detido por matar mãe de 89 anos

JN Hoje às 11:21 Facebook

Um homem de 49 anos foi detido por suspeita de matar a própria mãe em Barcelos. O caso ocorreu em junho do ano passado. Só após a autópsia ao cadáver da idosa é que se descobriu que tinha havido crime.

Fernando Almeida vivia com a mãe, Lucinda Ribeiro, na freguesia de Carvalhos, Barcelos. No dia 25 de junho do ano passado, a mulher, de 89 anos, foi encontrada morta no interior da casa. O filho, agora detido, que deu o alerta. Fernando chegou a ir ao café dizer que a mãe estava morta e que tinha sido ele a matá-la. Mas, depois, à polícia e aos jornalistas, desmentiu esta versão

Segundo um comunicado da PJ, apesar de algumas marcas no corpo, as diligências imediatas não revelaram quaisquer indícios de crime na morte. "A continuação da investigação, com recolha de mais prova testemunhal e sobretudo pericial, nomeadamente o resultado final da autópsia médico-legal, permitiu, agora, reunir sólidos indícios da existência de crime em tais factos e imputá-los ao suspeito", acrescenta a PJ de Braga.

O suspeito de 49 anos foi detido esta manhã no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo Ministério Público de Guimarães. Está indiciado dos crimes de homicídio qualificado e violência doméstica.

O detido será apresentado às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.