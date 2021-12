Homem encontrado morto na Figueira da Foz com sinais de violência

R.P. Hoje às 10:57 Facebook

Um homem, com 50 anos, foi encontrado morto, na freguesia de Maiorca, na Figueira da Foz, com sinais de violência. José Guedes era comerciante de peixe e foi um seu colaborador a alertar as autoridades.

José Guedes foi visto, pela última vez, na noite de domingo e, na segunda-feira, o funcionário, estranhando não conseguir contactá-lo telefonicamente, foi a sua casa, perto do Largo da Fonte Velha.

Encontrou o corpo do comerciante no pátio de casa, junto à sua viatura, com sinais de violência e ensanguentado.

O alerta para a GNR foi dado cerca das 19.30 horas, tendo sido ainda acionado o Núcleo de Maiorca da Cruz Vermelha e o INEM. O óbito foi declarado no local.

Os sinais de violência que o corpo apresentava levaram a GNR a comunicar o caso à Polícia Judiciaria, que vai investigar o caso.