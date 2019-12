Homem morto à facada junto à Faculdade de Ciências de Lisboa

JN Hoje às 11:34 Facebook

Um homem, com idade entre os 20 e 30 anos, morreu esfaqueado, junto à Faculdade de Ciências, na zona do Campo Grande, em Lisboa, no sábado à noite.

A vítima foi encontrada ontem à noite com ferimentos provocados por uma arma branca, e que se revelaram fatais, confirmou o JN junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), que remeteu mais detalhes sobre o caso para uma comunicação oficial a realizar-se na segunda-feira.

Desconhecem-se para já as circunstâncias em que ocorreu a agressão. O socorro à vítima foi prestado por meios do INEM.

De acordo com a TVI24, os suspeitos ainda estão em fuga.