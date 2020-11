Homem resgatado no rio Tua terá sido baleado na cabeça

Fernando Pires Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 32 anos resgatado, sem vida, das águas do rio Tua, na última madrugada, perto da aldeia de Valverde da Gestosa, em Mirandela, terá sido atingido na zona da cabeça com um tiro disparado por uma arma de grande porte, provavelmente uma caçadeira.

Já este domingo, o cenário de homicídio era uma das possibilidades, tendo em conta os vestígios de sangue que estavam junto ao local - conhecido na zona como a fraga velha - onde a vítima esteve a pescar e onde estava ainda a cana de pesca e uma mochila pertencente ao agricultor.

Na aldeia, há relatos de que a vítima - Cláudio Sérgio Nascimento - tinha uma enorme paixão pela pesca, era uma pessoa pacata e não tinha atritos com ninguém. "Era talvez das pessoas mais calmas desta aldeia, nunca se meteu com ninguém", adianta o presidente da União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa, Luís Esteves.

Há ainda quem vaticine que possa ter sido um incidente, protagonizado por algum caçador. "Aquela é uma zona de caça livre, onde há muitos javalis, alguém pode ter disparado acidentalmente", adianta outro habitante que não se quis identificar.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso. O cadáver será sujeito a autópsia, ainda esta segunda-feira, cujo resultado será fundamental para a investigação.

Este domingo, por volta das 19.20 horas, foi dado o alerta para o desaparecimento do homem. Para o local foram acionados 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, com o apoio de seis viaturas e ainda seis militares da GNR. Ainda chegaram a efetuar buscas nas margens do rio, durante cerca de duas horas, até perto das 22.30 horas, mas a chuva e a fraca visibilidade acabaram por ditar a suspensão das buscas.

Entretanto, uma equipa da GNR de Mirandela permaneceu no local para preservar os elementos de prova e, poucos minutos depois da suspensão das buscas, acabou por visualizar na água o que parecia ser uma peça de roupa. Já durante a madrugada, cerca das 00.15 horas, a equipa de mergulhadores dos bombeiros procedeu então ao resgate do corpo do agricultor de 32 anos, residente em Valverde da Gestosa.