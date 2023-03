Idoso mata neta de sete anos para se vingar da falta de atenção da filha

Rogério Matos Hoje às 08:32 Facebook

Olegário esfaqueia criança, que o tratava por "paizinho", depois de a mãe se ir encontrar com o novo namorado.

Os ciúmes que Olegário Borges, 69 anos, tinha em relação ao novo namoro da sua filha, que a levava a estar fora de casa muito tempo, são a razão apontada para o homicídio brutal da própria neta, Lara, de sete anos, em casa, no Bairro da Icesa, em Vialonga, na noite de segunda para terça-feira.

A mãe da menina, ao chegar a casa, no 1.º esquerdo do número 2 da Rua Primeiro de Dezembro, perto das 4 horas de terça-feira, deparou-se com um cenário dantesco e chamou as autoridades. A filha estava moribunda, a casa revirada, e havia sangue por todas as paredes, sinal que a menina lutou contra o avô, a quem chamava "paizinho" e com quem tinha uma relação admirável, do ponto de vista dos vizinhos.