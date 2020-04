Infetado que fugiu com a mãe também doente tinha mandado para ser preso

Ana Trocado Marques e Carlos Rui Abreu Hoje às 14:02 Facebook

Deu nome e morada errados porque tinha mandado para cumprir oito anos de cadeia. Emigrante de Fafe detido na Póvoa está em parte incerta.

Mãe e filho, de 43 e 70 anos, infetados com Covid-19 estão em fuga às autoridades. A GNR andou dois dias atrás deles. Mudaram-se de Vinhós, em Fafe, para Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim. Domingo, o homem foi detido pela PSP. Voltou a fugir. Sabe-se, agora, que, além da violação do dever de confinamento, tem uma pena de oito anos para cumprir por assaltos na região do Algarve. Pode ter ido para França e está a ser procurado pelas autoridades.

O operário da construção civil e a mãe chegaram a aldeia natal de Vinhós no final da terceira semana de março, vindos de França, onde o homem trabalha e tem um irmão a morar. Com sintomas gripais, foram os dois encaminhados para o Hospital de S. João, no Porto, a fim de realizarem o teste à Covid-19. Uma vez que apresentavam sintomas ligeiros, foram mandados para casa em isolamento. Os resultados dos testes haveriam de sair no dia seguinte (23 de março) - positivo -, mas a Saúde nunca mais conseguiu contactar os dois doentes. Também a GNR foi, várias vezes, à casa, mas só encontrou o pai, cujo teste deu negativo. Disse sempre não saber da mulher e do filho.

Primeiros casos em Fafe

Mãe e filho foram os dois primeiros casos de Covid-19 confirmados no concelho de Fafe. A viver numa pequena aldeia com 642 habitantes, depressa a notícia se espalhava e, por isso mesmo, mãe e filho foram para Aver-o-Mar, onde alugaram um apartamento da Rua de Paranho da Areia, próximo da praia da Fragosa. Dizia chamar-se Jean-Pierre e não João Pedro, como, na verdade, se chama.

Os vizinhos contam que "passava os dias na padaria e no café" e "andava na rua como se nada fosse". Ninguém imaginava que o novo habitante da freguesia estivesse infetado.

A investigação continuou e, anteontem, depois de várias tentativas para o contactar, a PSP montou um cerco junto à casa do homem, próximo da praia da Fragosa. Acabou detido por violação grave do dever de confinamento.

Vistos a carregar malas

Às autoridades alegou já não ter quaisquer sintomas, mas admitiu que, desde que fez o teste, tem andado na rua, não cumpriu o isolamento, nem utilizou quaisquer equipamentos de proteção. Foi conduzido ao apartamento e avisado do dever de isolamento total a que está sujeito, até que volte a ser submetido a novo teste. Mas mal os agentes da PSP viraram costas, o operário da construção civil e a mãe foram vistos a carregar malas para o carro e a abandonar o apartamento.

Em Vinhós, durante a tarde, a GNR foi a casa da família, mas o pai voltou a dizer que nada sabe sobre o paradeiro da mulher e do filho.

Os vizinhos dizem tê-los visto a transportar mais malas para o carro. As autoridades suspeitam que possam ter regressado a França.

A investigação policial descobriu, agora, que Jean-Pierre é João Pedro e tem pendente um mandado de detenção para cumprir uma pena de oito anos de cadeia por furtos vários realizados na região do Algarve.