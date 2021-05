Inspetores do SEF condenados a penas entre sete e nove anos de prisão por morte de Ihor Homeniuk

Inês Banha Hoje às 15:23 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta segunda-feira, a penas entre os sete anos e os nove anos de prisão os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de, em 2020, terem matado à pancada um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.

Ihor Homeniuk, de 40 anos, morreu a 12 de março de 2020 no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa (EECIT), dois dias depois de ter aterrado em Portugal. O coletivo de juízes deu como provado que os inspetores Duarte Laja, de 48 anos, Luís Silva, de 44, e Bruno Sousa, de 42, agrediram com socos e pontapés o cidadão ucraniano, ressalvando que, ao contrário do que defendia o Ministério Público (MP), não ficou determinado se o fizeram quando Homeniuk estava manietado. Ficou igualmente por provar que usaram um bastão para agredir.

O trio terá deixado, em seguida, o cidadão ucraniano deitado e algemado, a asfixiar lentamente até à morte. Homeniuk só terá sido solto mais de oito horas depois, para ser, sem sucesso, reanimado.

Bruno Sousa Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

Laja e Silva foram punidos com nove anos de prisão e Sousa com sete anos, todos por ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado de morte. O trio fora acusado pelo Ministério Público (MP) de homicídio qualificado, mas o coletivo de juízes considerou que os arguidos não tiveram intenção de matar. A pena máxima para o crime de ofensa à integridade física qualificada agravada pelo resultado de morte é de 16 anos, enquanto para homicídio qualificado é de 25 anos.

Nas alegações finais, a procuradora do MP no julgamento pedira pelo menos 13 anos de prisão para Laja e Silva e no mínimo oito para Sousa, alegando que este, com "poucos anos" em funções, fora "fortemente influenciado" pelos restantes arguidos a praticar os atos. Leonor Machado admitira já que em causa poderia estar um crime de ofensa à integridade física qualificado agravado pelo resultado de morte e não de homicídio qualificado.

Já a defesa dos inspetores pedira a sua absolvição. Sustentaram então, entre outros aspetos, que os principais testemunhos que os incriminaram não tinham credibilidade. Durante o julgamento, os arguidos asseguraram que não bateram em Ihor Homeniuk.

A decisão é ainda passível de recurso. Os arguidos vão aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliária.