Filho de funcionário guineense raptado em Portugal. Suspeitos detidos

O filho de um alto funcionário público da Guiné foi raptado, em janeiro, na região de Lisboa, e mantido em cativeiro durante três dias, sob ameaças de morte e violência. Esta terça-feira, a PJ deteve cinco suspeitos do rapto.

Segundo avança a TVI, numa operação da Unidade Nacional de Contraterrorismo, a PJ conseguiu deter os cinco suspeitos de terem participado no rapto do filho do diretor nacional dos Serviços de Imigração da Guiné, que terá sido mantido preso numa casa na Moita. A família terá pago cinco mil euros de resgate, para libertar a vítima.