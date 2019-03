JN Ontem às 22:37 Facebook

O homem suspeito de assassinar a mulher em Vieira do Minho, na quarta-feira, vai aguardar o julgamento do processo em prisão preventiva, apurou o JN.

Ana Paula Fidalgo, 39 anos, morreu na quarta-feira à noite, na freguesia de Salamonde, em Vieira do Minho, Braga. O alerta foi recebido às 21.11 horas pelos Bombeiros Voluntários do concelho que, quando chegaram ao local, encontraram a vítima ainda com sinais de vida. As manobras de socorro foram infrutíferas e Ana Paula acabou por morrer. Terá sido antes agredida por estrangulamento.

António Fidalgo, 44 anos e marido da vítima, é o principal suspeito do homicídio.

João Magalhães, advogado de António, recusou que o cliente tenha assassinado Ana Paula Fidalgo e afirmou que este apenas confessou o crime de violência doméstica.

"O meu cliente não confessou a autoria do homicídio. Quando se entregou na GNR, disse que agrediu a mulher e confessou um crime público, que é violência doméstica. Nunca disse que a matou", explicou ao JN, contrariando a informação de que este teria confessado o homicídio às autoridades. Segundo o advogado, quando António abandonou o local, a mulher ainda estava viva.

"A mulher terá tentado tirar-lhe dinheiro. Houve zaragata, agressões, estaladas e o meu cliente abandonou a casa. O que aconteceu no local após a saída do meu cliente, não sabemos", acrescentou.

A discussão que antecedeu a agressão terá acontecido na sequência de acusações antigas de infidelidade. No local, terá ficado o alegado amante da vítima, que alertou a polícia.

Casal emigrado voltou a Portugal e abriu restaurante

Ana Paula e António regressaram a Portugal em 2017, depois de terem estado emigrados em Inglaterra durante vários anos, e abriram o restaurante "Refúgio do Gerês", na freguesia de Salamonde, concelho de Vieira do Minho. Na altura, deram a conhecer o estabelecimento no programa da RTP "Aqui Portugal" (ver vídeo abaixo).

O casal tinha dois filhos em comum.