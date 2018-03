Quem é Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica detido por corrupção?

JN Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Nascido no Porto, onde continua a ter casa - mesmo que agora passe grande parte da semana em Lisboa - , Paulo Gonçalves, 48 anos, formou-se em Direito e desde cedo se ligou ao futebol.

Em 1997, pouco depois de concluir o curso, participou na constituição da SAD do F. C. Porto, de onde saiu em 1999, alegadamente incompatibilizado com Adelino Caldeira, atual administrador da SAD azul e branca.

Seguiram-se seis anos de Boavista, onde chegou em 2000, quando os axadrezados avançaram para a constituição da Sociedade Anónima Desportiva.

Em 2006 deixa o Bessa e, um ano depois, torna-se assessor jurídico da SAD do Benfica, com a incumbência de tratar de aspetos formais de transferências e contratos de jogadores.

Braço-direito de Luís Filipe Vieira, é ele que, muitas vezes, representa as águias nas assembleias-gerais da Liga.

No âmbito do caso dos emails, foi, no início deste ano,constituído arguido. Hoje, volta a ser notícia, ao ser detido pela PJ por suspeitas de corrupção a funcionários judiciais.