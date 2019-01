Rede sul-americana suspeita em furto no Hospital Egas Moniz

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 13:21 Facebook

Uma rede criminosa sul-americana poderá estar por detrás do furto de nove equipamentos para a realização de exames de endoscopia/colonoscopia ocorrido na madrugada de segunda-feira, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa. Cada um dos aparelhos está avaliado entre 45 mil a 50 mil euros e há casos semelhantes em vários países europeus. E em Portugal foi o quarto.

No último trimestre de 2018, a PSP teve conhecimento de assaltos visando equipamentos médicos especializados na Áustria, Alemanha, Bélgica e França. Em Portugal, entre 2016 e 2017, foram registados três casos no Porto, em Lisboa e em Setúbal, informou ainda a Polícia.

O material anteontem furtado estava "numa unidade de Endoscopia, no edifício de Ambulatório do Hospital Egas Moniz que tem acesso restrito por portas com código e guardados em armários também com códigos de acesso", explicou o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental que também abriu um inquérito interno para apurar como foi possível ultrapassar todos estes mecanismos de segurança. As autoridades analisam, de igual modo, a possibilidade de os assaltantes terem tido ajuda interna.