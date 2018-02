Tribunal arquiva acusação de ameaças e maus-tratos contra Rúben Semedo

Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

O Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana arquivou, esta terça-feira, as acusações de maus-tratos e ameaças ao jogador português Rúben Semedo.

A decisão foi tomada depois de os denunciantes terem perdoado o futebolista e "renunciado a exercer ações penais ou civis" contra o atleta do Villareal. Segundo um comunicado, os queixosos seriam dois trabalhadores de uma discoteca, um homem e uma mulher, com quem Semedo teve uma altercação.

Depois de terem apresentado queixa, ambos endereçaram cartas ao tribunal revelando que pretendiam perdoar o atleta. "O seu perdão extingue a responsabilidade criminal", por se tratar de ofensas menores.

O jogador luso, de 23 anos, está em prisão preventiva em Espanha desde a última quinta-feira, quando foi ouvido pela juíza por ser suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Num outro caso, e que o levou a prisão preventiva, o tribunal imputa a Rúben Semedo um crime de tentativa de homicídio, posse ilegal de arma, sequestro e roubo com violência.