Usam Jaguar de ex-chefe da PSP para assaltar café em Espinho

Três encapuzados usaram um carro da marca Jaguar pertencente a um ex-chefe da PSP, para assaltar, quarta-feira de madrugada, o café-confeitaria Tropicana, na Rua 19, em Espinho. Furtaram tabaco avaliado em centenas de euros.

A viatura foi furtada da garagem da habitação do PSP reformado, em Melres, Gondomar, no passado dia 15. Com esse Jaguar, os assaltaram partiram, cerca das 2.45 horas, a porta em vidro do café Tropicana e fugiram depois de terem furtado o tabaco.

O assalto ficou registado no sistema de videovigilância do estabelecimento. Estavam encapuzados e usavam luvas.

A PSP foi ao local, mas já não conseguiu deter os ladrões.